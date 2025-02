Journalist die reportage maakte over Bolle Jos opgepakt in Sierra Leone

Sophie van Leeuwen, journalist en Afrika-correspondent van RTL Nieuws, is donderdag aangehouden in Sierra Leone. Van Leeuwen is in het land om verhalen te maken over de Bredase drugscrimineel Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos.

De journalist werd donderdag opgepakt bij een checkpoint in de buurt van de hoofdstad Freetown, zo meldt RTL Nieuws. Ze zou verdacht worden van het onrechtmatig vastleggen van beeld. Van Leeuwen bezocht woensdag nog een persconferentie van het ministerie van informatie in het land. "We begrijpen dat ze wordt verhoord door de CID. Haar spullen zijn doorzocht", zei RTL-hoofdredacteur Ilse Oppenneer in een verklaring. Van Leeuwen werkte volgens de nieuwsorganisatie met de juiste accreditatie en met toestemming van de lokale autoriteiten. Vrijgelaten

Een advocaat was bij Van Leeuwen. Donderdagavond werd ze weer vrijgelaten. In afwachting van verder verhoor mag de journalist het land nog niet verlaten. "We zijn blij dat ze het goed maakt", meldt hoofdredacteur Oppenneer.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van het voorval met de Afrika-correspondent en verleent bijstand. Over wat die bijstand inhoudt, kan de woordvoerder niks zeggen. "De president en zijn regering zijn genadeloos", zegt oppositieleider Mohamed K Mansaray tegen Omroep Brabant. "Ze doen alles en gaan ver om Jos Leijdekkers te beschermen."

Mansaray had contact met Van Leeuwen voordat ze afreisde naar het land. "Ze wilde zeker weten dat ze alles volgens het boekje deed", zegt hij. Volgens Mansaray wilde Van Leeuwen deze donderdag een kijkje nemen in het dorpje Tokeh, in de buurt van een resort waar Leijdekkers zich vermoedelijk schuilhoudt. "Ze hebben daar in de buurt sinds kort een checkpoint opgezet, daar is ze gearresteerd en meegenomen naar het CID." LEES OOK: Niets waar van klopjacht op Bolle Jos, zegt oppositieleider: ‘Ze liegen' Mogelijke spionage

De Sierra Leoonse journalistenorganisatie SLAJ laat weten dat het niet vaak voorkomt dat journalisten in het land op deze manier worden aangehouden. Volgens voorzitter van de organisatie, Ahmed Sahid Nasralla, zou de politie hebben laten weten dat Van Leeuwen verdacht wordt van mogelijke spionage. Het ministerie van informatie van het land zou daarentegen hebben laten weten dat ze wel de juiste accreditatie had. Uitleveringsverzoek

Afgelopen januari bleek dat Jos Leijdekkers zich schuilhield in Sierra Leone. Op beelden van een nieuwjaarsmis was de Bredase drugscrimineel samen met de dochter van de president van het land te zien. Inmiddels heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een uitleveringsverzoek ingediend bij de autoriteiten van Sierra Leone. Bolle Jos wordt gezien als de grootste drugscrimineel van ons land en staat onder andere op de nationale opsporingslijst. Leijdekkers is in Nederland veroordeeld voor 24 jaar cel voor internationale cocaïnehandel en voor het geven van een moordopdracht. Bekijk hieronder de Misdaad Uitgelegd over Bolle Jos:

