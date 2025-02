Niets waar van klopjacht op Bolle Jos, zegt oppositieleider: ‘Ze liegen'

Dat er in Sierra Leone een klopjacht gaande zou zijn op drugscrimineel Bolle Jos is volgens oppositieleider Mohamed Kamarainba Mansaray klinkklare onzin. Volgens de politicus uit het land wordt de crimineel uit Breda juist beschermd door de autoriteiten daar. “Ze willen voor geen goud dat hij naar Nederland gaat”, zegt Mansaray tegen Omroep Brabant.

“Ze liegen. Ze beschermen hem juist en proberen iedereen om de tuin te leiden”, zegt de oppositieleider fel. “De autoriteiten weten al jaren wat Jos doet en willen hem echt niet laten gaan, want hij zorgt voor inkomsten. Dat is hoe het daar werkt. Alles draait om geld.”

Mohamed Mansaray onthulde dat Jos Leijdekkers in Sierra Leone als Omar Sheriff door het leven gaat. Ook bracht hij onlangs beelden naar buiten waarop de drugsbaron te zien was tijdens een vechtpartij. Zelf is hij inmiddels naar de Verenigde Staten gevlucht, maar via undercoverbronnen zegt hij op de hoogte te worden gehouden van de situatie in Sierra Leone.

Zo zou Bolle Jos afgelopen zondag zijn vertrokken uit zijn eigen Two Seasons resort, een van de plekken waar hij woont. Volgens de oppositieleider bezit Bolle Jos veel vastgoed in het land en heeft hij overal connecties. “Na het weekend is hij in een ander resort gespot, dat in handen is van de voorzitter van mijnbouwbedrijf Sierra Rutile Limited.” In dat bedrijf zou Jos veel geld hebben geïnvesteerd.

Waar de voortvluchtige crimineel op dit moment is, weet Mansaray niet. Hij denkt dat het Nederlands Openbaar Ministerie heel hard zijn best moet gaan doen om een uitlevering voor elkaar te krijgen. “Ze moeten echt meer doen dan 'contact opnemen' met de autoriteiten. Ga er met een team heen, spreek de mensen op straat en oefen druk uit.”

DIT WIL JE VAST OOK LEZEN:

De oppositieleider had er eerder meer vertrouwen in dat Bolle Jos zou worden uitgeleverd

Dit is waarom de politie Bolle Jos niet zomaar naar Nederland kan halen

Twee weken geleden werd bekend dat de meest gezochte crimineel in Sierra Leone zit