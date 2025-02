Lekker turen naar een carnavalsprins van 2 centimeter hoog

Bezoekers aan Oudenbosch kunnen diep in het glaasje kijken tijdens carnaval. Ze zullen zelfs wel moeten om alle carnavalsminiatuurtjes in het dorp goed te kunnen bewonderen. Elf figuren en tafereeltjes in piepkleine glazen kubusjes vertellen het verhaal van het leutfeest in ut Puitenol.

Prins Jordy, pliessie Robke, de Boerenraod, de Puiten en de Dikkopkes zijn nog maar een greep uit wat er te zien is in de Kleine Mensjes Karnavalsroute. De hoofdrolspelers van het carnaval in Oudenbosch zijn vereeuwigd als poppetjes van amper twee centimeter groot. Achter het raam van brasserie de Jezuïet zit het miniatuurtje van Prins Jordy verscholen. “Ik moet ook zelf even zoeken naar de exacte plek want je loopt er zo voorbij. Maar dit is natuurlijk een grote eer in mijn eerste jaar als prins”, vertelt de hoogheid trots wanneer hij zijn mini-evenbeeld bekijkt.

De tafereeltjes zijn twee centimeter groot (foto: Erik Peeters)

De kunstwerkjes van de Kleine Mensjes Karnavalsroute zijn verspreid langs een wandelroute van vier kilometer door Oudenbosch. Wandelaars kunnen een plattegrondje van de route en de verhaaltjes bij de tafereeltjes downloaden op de website.

"Ik breng details aan met een kwastje met één haar."

Marieke Bendeler en Monique Jasperse van de Kunsthal zijn de makers en bedenkers van ‘de kleine mensjes’. “Het is steeds een heel gepriegel om de poppetjes te schilderen maar wel harstikke leuk om te doen.”

Ze vervolgt: “Ik wil ze zo echt mogelijk laten lijken en daarom heb ik een kwastje met slechts één haar om de details aan te brengen. Wanneer ik bezig ben, komen de figuurtjes voor mij echt tot leven. Soms mislukt er weleens eentje en die vliegt dan het atelier door”, lacht Monique.

"Eigenlijk is het een soort Madurodam maar dan met echte mensen.”

Achter de etalage van een kledingwinkel zit een van mooiste miniatuurtjes verscholen. Iris Schouw herkent zichzelf als een van de leden van de Boerenraod: “We staan er echt allemaal op. Eigenlijk is het een soort Madurodam maar dan met echte mensen.”

Iris Schouw bij het miniatuurtje van de Boerenraod (foto: Erik Peeters)

De carnavalsversie van de Kleine Mensjes Route wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Het succes van vorig jaar lijkt dit jaar te worden overtroffen: “Ik zie regelmatig groepjes door het centrum lopen die op zoek zijn naar de miniatuurtjes. Onlangs waren er zelfs mensen uit Nijmegen hier speciaal voor naar Oudenbosch gekomen. Ik vind het leuk om te zien dat we inmiddels meer te bieden hebben dan alleen de basiliek”, aldus Monique. De miniatuurtjes zijn nog tot vier weken na carnaval te bezichtigen. Prins Jordy: “Als prins word ik niet zo vaak aangestaard als mijn poppetje. Ik denk dat ik als miniatuurtje populairder ben.” DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Youp van ’t Hek in een mini-kubus? Past prima in de 'kleine mensjes route' Dieven stelen kleine mensen in Oudenbosch: 'Dit moet stoppen'

'Pliessie Robke' staat met zijn kinderen in een miniatuurtje (foto: Erik Peeters)