Geliefde jongerenwerker neemt het niet zo nauw met de regels rond subsidies

Oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Daarvan wordt de Bredase jongerenwerker Hassan L. verdacht. Tienduizenden euro’s aan subsidie voor een voetbalclub zou hij aan andere zaken hebben besteed dan was overeengekomen. Vrijdag moest hij zich verantwoorden voor de rechtbank in Breda.

Bijna 70.000 euro. Dat vraagt L. in februari 2017 aan bij financieringsorganisatie ZonMW. Hij wil de jeugd uit de Bredase achterstandswijk Hoge Vucht meer laten bewegen en het geld investeren in VV Barça, het latere SC Hoge Vucht. Die voetbalclub staat er financieel niet sterk voor, waardoor het geld in beheer komt bij de stichting Marokkaanse Jongeren, waar Hassan L. dan voorzitter is. Als er grote bedragen worden opgenomen, gaan bij de Belastingdienst de alarmbellen rinkelen. Gaten in onderbouwing

In de kas van de club blijkt L. 20.000 euro aan contant geld te hebben. Ook zou hij geld van de club gebruiken voor privézaken, zoals het betalen van verzekeringen, een deurwaarder en zelfs een shisha. De waterpijp zou volgens hem zijn aangeschaft voor activiteiten op de sportclub. Opmerkelijk, vindt de rechter. “Jullie doel is om jongeren gezond te laten leven.” Ook wordt duur materiaal gekocht om buiten te sporten, terwijl de subsidieaanvraag specifiek gericht is op zaalvoetbal. De materialen lijken niks te maken te hebben met zaalvoetbal en de beoogde doelgroep. Volgens L. is er in samenspraak met ZonMW afgeweken van de subsidieaanvraag. Dat kwam door een tekort aan sportzalen. “Het alternatief lag in het huren van een sportveld, in de buitenruimte.” Daar is ander materiaal voor nodig. Verder zitten er grote gaten in de onderbouwing van uitgaven van de club. Bij de aanschaf van sportkleding is er een verschil van 6800 euro, bij de huur van sportaccommodaties bijna 14.000 euro.