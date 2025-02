Jongeren slaan er flink op los bij willekeurige slachtoffers

Drie jongens van zestien jaar en twee van achttien hebben eind 2023 en vorig jaar hun woonplaatsen Bladel, Hapert en Reusel geterroriseerd. Ze schopten, sloegen en beroofden willekeurige dorpsgenoten. Eén van de slachtoffers liep onder meer kneuzingen en een hersenschudding op. De rechtbank in Den Bosch legde de jeugdige daders vrijdag gevangenis- en taakstraffen op.

Veruit de meeste geweldplegingen werden verspreid over vorig jaar gedaan. Zo moesten in februari 2024 een vrouw en haar zoon eraan geloven. Beiden werden in het centrum van Reusel geschopt, met de vuist in hun gezicht geslagen en geduwd. De vrouw liep hierbij een hersenschudding, gebroken vingers, gekneusde ribben, een gekneusde borstkas en diverse bloeduitstortingen op.

Later dat jaar werd in Hapert iemand in zijn auto geslagen en gedwongen 200 euro te pinnen en dat af te geven. Vervolgens zijn de daders met de wagen weggereden en is het slachtoffer onderweg opnieuw mishandeld. Iemand anders werd in hetzelfde dorp beroofd van haar tas en daarna met een mes achtervolgd. Weer twee andere nietsvermoedende dorpelingen werden in Hapert geschopt en geslagen.

'Onrecht en leed aangedaan'

De vijf minderjarigen uit Bladel, Hapert en Reusel stonden onlangs, in aparte zittingen, voor de rechtbank in Den Bosch. Volgens de rechter hebben ze veel mensen onrecht en leed aangedaan. Dit komt naar voren in de uitspraken die vrijdag zijn gedaan. Alle vijf de jongens krijgen een taakstraf van 40 tot 160 uur. Vier van hen is ook een (on)voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd. Allen moeten schadevergoedingen betalen.