112-nieuws: auto slaat over kop • aso-automobilist gestopt na achtervolging

09.16

Een 29-jarige man is gisteren na een politieachtervolging aangehouden in Tilburg. De man haalde auto's in via de busbaan en haalde snelheden tot 180 kilometer per uur. Auto's moesten uitwijken en fietsers opzij springen om niet aangereden te worden. Het rijbewijs van de wegpiraat is in beslag genomen, evenals de auto.