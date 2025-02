'Is broccoli dan het hoofdgerecht?', vega-restaurant wint belangrijke titel

Restaurant Vannu in Bavel is deze week uitgeroepen tot 'Groenterestaurant van het Jaar' bij het prestigieuze Gault&Millau. In oktober was er ook al een Groene Michelinster voor de pioniers uit Bavel. Het restaurant maakt uitsluitend gerechten met groentes, dus ook niet met vleesvervangers. Dat zorgt ook aan tafel voor bijzondere gesprekken. "Krijg ik dan broccoli als hoofdgerecht?"

"We moeten er nog even van bijkomen," zegt mede-eigenaar van het restaurant Iris Saaman. Vannu is nog maar zo'n anderhalf jaar open, maar sleepte afgelopen week de titel 'Groenterestaurant van het Jaar' in de wacht van de bekende gastronomiegids Gault&Millau. "We hoorde ineens onze naam", vult de andere eigenaar en tevens chef Gijs Kemmeren aan. "We waren verbaasd en voor we het wisten, stonden we op het podium."

Foto: Eva de Schipper

In het restaurant kookt chef Kemmeren alleen met groentes. Plantaardige vleesvervangers zoals tofu en tempeh zijn niet op het menu te vinden. "Iris en ik zijn al langer bezig met de vegetarische keuken," zegt Kemmeren. "Daarbij willen we de groente een hoofdrol laten spelen." "Met een biefstuk kun je maar een beperkt aantal kanten op", zegt de chef terwijl hij druk bezig is met het bereiden van een stukje pompoen. "Daarnaast is het duur en dan ga je er niet zo snel mee experimenteren. Met groentes kun je je creativiteit meer gebruiken."