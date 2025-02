Applaus voor mishandelde scheidsrechter: 'Het gaat verschrikkelijk met me'

Alle teams van voetbalvereniging SV Rood-Wit in Veldhoven stonden dit weekend stil bij de mishandeling van hun 70-jarige clubscheidsrechter, vorige week. Een supporter van tegenstander SV de Braak uit Helmond sloeg de man nog tijdens de wedstrijd bewusteloos. Om te laten zien dat de Veldhovense club achter hem staat, begonnen dit weekend alle wedstrijden met een minuut applaus. "Ik heb het via een filmpje kunnen volgen en het eerbetoon deed me echt heel veel", zegt de scheids geëmotioneerd.

Ook het eerste vrouwenteam klapt uitbundig mee. "Die vrijwilligers doen hun uiterste best", vertelt Kristel Pluksanders. "Daar willen we respect voor tonen en laten merken dat dit niet de bedoeling is op het voetbalveld." Teamgenote Anita Janssen is het daar helemaal mee eens. "En ik denk dat de scheidrechter dit fantastisch vindt. Het is wel het minste dat we voor hem kunnen doen, toch?"

Hard klappend stonden spelers van Rood-Wit 3 zondagmiddag op het veld. Om de mishandelde arbiter een hart onder de riem te steken en als een protest tegen geweld. "Het is echt nodig," legt speler Jeroen van Laarhoven uit. "We hebben hier op de club met veel vrijwilligers te maken en dan gebeurt er zoiets als vorige week. Daar heb ik gewoon geen woorden voor."

Jeugdcoördinator Enzio Hermkens was erbij toen het gebeurde. "Ik schrok ervan. Tijdens de wedstrijd waren er al veel emoties, maar dit zag ik niet aankomen. Ineens kwam er een man het veld op lopen en die iets deed dat in mijn ogen niet te begrijpen is."

De scheidsrechter heeft nog veel last van de aanval. Hij hield er een lichte hersenschudding en een evenwichtsstoornis aan over. Hij was niet bij het eerbetoon aanwezig, maar laat zondag aan Omroep Brabant weten dat hij heel blij is met de steun. "Ik heb het via een filmpje kunnen volgen en het eerbetoon deed me echt heel veel", zegt hij geëmotioneerd. "Ook alle steun van de gemeente, de KNVB en collega's met wie ik eerder heb samengewerkt raakt me heel erg. Het geeft mij en mijn familie veel moed dat er ook goede mensen zijn."

De scheidsrechter heeft veel last van de aanval. "Het gaat verschrikkelijk met me. Ik loop met een stok, heb veel krampen en hoofdpijn", vertelt hij. Ook is hij gaan praten met slachtofferhulp. "Ik vind het belangrijk dat de dader weet wat hij me heeft aangedaan en dat ook de hele familie eronder lijdt. Zo hoop ik dat het nooit meer gebeurt, ook bij andere scheidsrechters."