112-nieuws: dronken automobilist slaapt in auto • A2 tot middag dicht

07.20

Op de snelweg A2 van Den Bosch richting Utrecht is net over de Brabantse grens bij Zaltbommel een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De vrachtwagen moest hard remmen en verloor daardoor een aantal betonplaten. De platen zijn boven op een auto terecht gekomen en liggen verspreid over de weg.

Twee auto's vlogen bij het ongeluk in brand. De snelweg ging tijdelijk in beide richtingen dicht vanwege alle rook en de bluswerkzaamheden. Uiteindelijk is de weg richting Utrecht weer deels vrijgegeven. Het verkeer richting Den Bosch kan niet over de A2 tot in ieder geval 13.00 uur in de middag. Verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Empel via de A59 en A27.

