112-nieuws: motorrijder zwaargewond na ongeluk • man gegijzeld

Een brommobiel is in een sloot terechtgekomen aan het Oosteind in Wanroij. De bestuurder raakte door onbekende reden de macht over het stuur kwijt. Vervolgens reed de man een verkeersbord uit de grond en belandde zijn wagen in de sloot. De man is gecontroleerd in een ambulance, maar raakte niet gewond. De auto is weggetakeld.