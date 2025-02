112-nieuws: vrachtwagen verliest betonplaten • auto's in brand

07.20

Op de snelweg A2 van Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De vrachtwagen is zijn betonplaten verloren. Door het ongeluk is ook een auto in brand gevlogen. De snelweg is in beide richtingen afgesloten vanwege alle rook en de bluswerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Empel via de A59 en A27.

