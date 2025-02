74-jarige man omgekomen door steekpartij, 29-jarige verdachte is bekende

De man die zondagavond om het leven kwam bij een steekpartij aan de Pastoor Conincxstraat in Gilze is 74 jaar oud. Dat meldt de politie maandagmiddag. Het slachtoffer komt zelf ook uit Gilze. Zondagavond werd er al een verdachte aangehouden, een 29-jarige man uit dezelfde plaats.

De politie ontving zondagavond rond half zes een melding van een steekpartij in het huis. Hulpdiensten kwamen direct naar de straat toe, maar konden niets meer voor de man betekenen. Een 29-jarige man werd meteen aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar.

Volgens de buurt zou het slachtoffer de vriend van de bewoonster zijn. De zoon van de vrouw zou opgepakt zijn als verdachte. Voor sommige buurtbewoners komt de steekpartij niet als een verrassing. Ze vertellen dat ze vaker ruzie en herrie in de woning hoorden.

Een buurvrouw vertelt maandagmiddag dat ze ook zondag ruzie hoorde bij de buren. "Op een gegeven moment was het over en toen kwamen er al snel ambulances aan, vertelt de vrouw. "Medewerkers gingen naar binnen om te reanimeren, maar kwamen al vlot weer naar buiten en zeiden dat ze niks meer konden doen. Dat was heel heftig."

