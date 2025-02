112-nieuws: dode gevonden in kanaal • bekeuringen voor telefoongebruik

7.59

Op een parkeerplaats aan de Kluisstraat in Helmond is een busje door brand verloren gegaan. Er wordt uitgegaan van brandstichting. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, is het voertuig door het vuur verwoest. Een auto die er naast stond liep, lichte brandschade op. Het wrak zal door een bergingsbedrijf worden opgehaald. De politie kijkt of er camerabeelden in de buurt zijn gemaakt. De brandweer heeft zaagsel voor een put gelegd om te voorkomen dat gelekte vloeistof in het riool terecht komt.