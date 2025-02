Jonge criminelen veroordeeld voor aanval op coffeeshop en moordcomplot

Twee tieners beschoten de Tilburgse coffeeshop Caza vorig jaar maart. Dat is bewezen, vindt de rechtbank in Breda. Waarom ze schoten is niet opgehelderd. De jongens krijgen allebei een celstraf en een van hen daarbovenop jeugd-tbs. De vermeende opdrachtgever kreeg ook celstraf. Daarmee is wel een van de aanslagen op Caza opgelost. En nog een ernstiger misdrijf dat de politie op het spoor kwam, namelijk een moordplan. Het was eigenlijk een bijvangst in het onderzoek, maar daar zijn de tieners ook voor veroordeeld.

De rechtbank in Breda sprak van 'een zeer intimiderende bedreiging, die in potentie tot een levensbedreigende situatie had kunnen leiden. Er mag dan ook van geluk gesproken worden dat tijdens de beschieting niemand in het pand aanwezig was en er niemand gewond is geraakt.'

De rechtbankvoorzitter stond stil bij de angst waarin de coffeeshophouder moet leven maar ook de 'nare en bedreigende ervaring' voor buurtbewoners.

"Het gaat hier niet om een doorsnee vernieling of bedreiging. Daarom volgt een hogere straf", zei de rechtbankvoorzitter in een lege zaal, want geen enkele verdachte was aanwezig.

Kogel

Op zaterdag 30 maart 2024 vloog een kogel door een raam bij Caza aan de Gasthuisring in Tilburg. Het moesten eigenlijk drie kogels zijn maar het vuurwapen haperde. Twee jongens renden weg.

De politie kon ze opsporen omdat hun mobieltjes een zendmast aanstraalden in de buurt. Het ging om Luciano J. uit Tilburg nu 16 jaar uit Tilburg en Amir B. uit Coevorden, nu 17 jaar.

Video

Amir vertelde op school wat hij had gedaan. Bovendien vond de politie zijn DNA op een kogelhuls die achterbleef voor Caza. In het politieverhoor bekenden de tieners. Amir schoot, Luciano maakte daarvan een filmpje, vermoedelijk voor de opdrachtgever.

Omdat ze minderjarig zijn, was hun proces onlangs achter gesloten deuren.