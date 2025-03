112-nieuws: brand in loods • duizend huishoudens hebben geen stroom

10.10

De omgeving van de Spinnerstraat in Eindhoven is afgesloten door de politie na een geweldsincident. Wat er precies is gebeurd, wil de politie nog niet melden. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn. De politie is op zoek naar een man van 45 tot 50 jaar oud. Hij heeft een getinte huidskleur en is ongeveer 1.90 meter lang met een voller postuur, volle lippen en kroeshaar. Hij droeg een zwarte jas en een grijze jas. De verdachte spreekt Engels en Spaans, zijn Nederlands is gebrekkig. Er is een Burgernetmelding verstuurd, maar de verdachte is nog niet gevonden.