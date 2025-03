112-nieuws: veel schade na botsing • auto rijdt tegen hek

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06.20 Auto rijdt tegen hek Aan de Hastelweg in Eindhoven is een auto tegen een hek gereden vannacht. Er raakte niemand gewond. Waarschijnlijk heeft de bestuurder de bocht gemist. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

22.04 Man zwaargewond door steekpartij Een 59-jarige man uit Andel is vanavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Wilhelminastraat. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 52-jarige verdachte uit Vught is direct aangehouden. Lees hier meer. Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

21.39 Treinverkeer stilgelegd tussen Eindhoven en Helmond Het treinverkeer tussen Eindhoven en Helmond is stilgelegd vanwege een aanrijding. Ook zijn er meerdere spoorwegovergangen gesloten in Nuenen, waardoor automobilisten moeten omrijden via Eindhoven of Helmond.