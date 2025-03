112-nieuws: bestuurder busje gestopt • vechtpartij in Bladel

11.19

Op de N279 bij Helmond is een personenauto van de weg geraakt en tegen een boom aan gebotst. Daarna is hij tegen een tweede boom tot stilstand gekomen. De man is in een ambulance voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is gekomen om te controleren voor een mogelijke brand. Het verkeer wordt door de politie om het ongeval heen geleid, maar de weg is niet afgesloten. Waardoor het ongeval is ontstaan is nog onbekend.