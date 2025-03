112-nieuws: drie auto's botsen • fietser gewond na aanrijding

16.21

De politie is op zoek naar meer informatie over de 23-jarige man die op 10 februari dood werd geschoten in Oss onder een appartementencomplex aan de Professor Regoutstraat. Het gaat om Maihemuti Yisikandaier. De politie deelt zijn identiteit, om meer antwoorden te kunnen krijgen op vragen rondom zijn dood. Zo wil ze graag weten waar hij allemaal is geweest in januari en februari.

Het slachtoffer is geboren in China en emigreerde later naar Turkije. Het is niet duidelijk hoe hij in Nederland terecht is gekomen. Hij verbleef eerder in de omgeving van Biddinghuizen, Ter Apel, Enschede, Oss en Oosterhout. De politie wil graag spreken met mensen die hem kenden.