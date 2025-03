112-nieuws: meisje op fatbike aangereden • vrachtwagen met pech

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.15 Ongeluk met twee vrachtwagens op de A59 Op de A59, van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Hierdoor staat er een file tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is tien minuten. Wachten op privacy instellingen... Rijkswaterstaat adviseert om vanaf knooppunt Empel om te rijden. De omleiding is richting Tilburg over de N65 om vervolgens over de A58 naar Breda te rijden. De verwachting is dat de bergings- en schoonmaakwerkzaamheden tot 13.00 uur duren. Wachten op privacy instellingen...

07.49 Rustige ochtendspits, vrachtwagen met pech De ochtendspits is vrij rustig deze vrijdagmorgen. Alleen op de A67 van Venlo richting Eindhoven staat een file. Bij Geldrop staat een vrachtwagen met pech. Hierdoor is er een vertraging van twintig tot dertig minuten. Wachten op privacy instellingen...

03.45 Twee gewonden na botsing tegen boom Twee mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt nadat ze met een auto tegen een boom botsten in Riel. Het ongeluk gebeurde aan de Tilburgseweg, op de plek waar eerder een Tilburger om het leven kwam nadat hij op een zwerfkei botste. Het tweetal is naar het ziekenhuis gebracht, het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Lees hier meer.