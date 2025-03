112-nieuws: man aangereden op beruchte kruising • brand in appartement

17.41

In een bos aan de Koenraadtweg in Maarheeze heeft vanmiddag brand gewoed. De brandweer ging met twee blusvoertuigen naar de brand. De watertank van beide wagens is gebruikt om de brand te blussen, het sein brandmeester werd om tien over zes gegeven. Het ging om een zogeheten 'grondvuur'. Dat is een brand die grotendeels onder de grond woedt.