112-nieuws: man van dak in Tilburg gehaald • auto botst op boom

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.14 Rijstrook A27 dicht Door een ongeval op de A27 bij Nieuwendijk is de linkerrijstrook dicht. Richting Breda is de vertraging is opgelopen naar ruim 45 minuten. De berger is onderweg. Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X.

07.48 Auto botst op boom Op de Leursebaan in Breda is vanochtend een auto tegen een boom gereden. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De politie doet onderzoek op de weg. Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

07.00 Man van dak in Tilburg gehaald Een man is vanochtend vroeg van een dak van een huis aan de Kloosterstraat in Tilburg gehaald. Daar bevond de man zich al sinds halfvijf 's nachts. Hulpdiensten sloten de omgeving af. In eerste instantie weigerde de man van het dak te komen, maar uiteindelijk deed hij dit toch. Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink. Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

06.29 N279 dicht De N279 tussen Boerdonk en Keldonk is in beide richtingen afgesloten na een ongeluk. Daar botsten vier auto's en een vrachtwagen op elkaar. Foto: X/weginspecteur Robert Drie mensen raakten gewond, twee van hen zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat denkt dat de weg zeker tot halfelf vanochtend dicht zal blijven. Foto: X/weginspecteur Robert Foto: X/weginspecteur Robert

02.01 Autobrand in Heeswijk-Dinther Aan de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther is gisteravond een auto uitgebrand. Het vuur werd rond halftwaalf ontdekt door een voorbijganger. De brand woedde op de twee voorste stoelen en de achterbank. Er was een benzinelucht te ruiken. Achterin de auto lag een grote hoop kleren. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink. Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

22.07 Brommerrijders zonder rijbewijs Agenten van de politie Langstraat hielden gisteravond twee jongeren tegen die brommerreden terwijl ze geen rijbewijs hebben. Een van de twee is jonger dan 18 jaar. Die wordt doorgestuurd naar Bureau Halt.

22.02 Jongen met mes aangehouden Agenten van de politie Dongemond hebben gisteravond in Teteringen een jongere aangehouden die een vleesmes bij zich had. De jongen maakte deel uit van een groep. De politie was gewaarschuwd dat een aantal van de mensen in deze groep mogelijk een vuurwapen bij zich zouden hebben, maar vuurwapens werden niet gevonden. Foto: Instagram politie Dongemond.