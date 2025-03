112-nieuws: stankoverlast afkomstig van zee • autospiegels gejat

20.46

In de trappenhal van een appartementencomplex aan de Fakkellaan in Eindhoven heeft vanavond brand gewoed. Aan de achterkant van het pand zijn mensen van een balkon gehaald met een hoogwerker. Uiteindelijk was de brand snel onder controle. Ook een paar vogels zijn via het balkon in veiligheid gebracht.

Volgens de politie is er sprake van brandstichting.

