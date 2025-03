Schietpartij met meerdere doden, de vorige keer was 10 jaar geleden

Bij een schietpartij in Oosterhout zijn vrijdag twee mensen om het leven gekomen. Dat is uitzonderlijk, want het komt niet vaak voor dat mensen in Brabant overlijden door kogels, laat staan dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. Voor zover bekend is de laatste keer dat zoiets in onze provincie gebeurde meer dan tien jaar geleden. Toen schoot een vrouw van een juwelier twee overvallers dood in juwelier Goldies in Deurne.

Jaarlijks worden pakweg vijftien mensen in Brabant vermoord. Slechts een handvol van hen sterft door het gebruik van een vuurwapen. Afgelopen vrijdag zijn twee mannen doodgeschoten op de Loevensteinlaan in Oosterhout. De politie houdt er rekening mee dat er meerdere mensen betrokken waren bij de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden. Een schietpartij zoals deze in Oosterhout, waarbij meerdere mensen overlijden, komt zelden voor.

Voor de laatste keer dat dat in Brabant gebeurde, moeten we terug naar maart 2014. Marina en Willy Sanders zijn dan in hun juwelier Goldies in Deurne als er rond half zes in de avond wordt aangebeld. Via een sluis worden twee mensen binnengelaten. Dan weten Marina en Willy nog niet dat het gaat om twee overvallers. Eenmaal binnen valt een van de overvallers Willy aan. Marina ziet het gebeuren. Ze besluit een pistool te pakken uit een ruimte onder de kassalade. Het wapen lag daar omdat het echtpaar al eens eerder is overvallen. Marina schiet. Als ze oog in oog komt te staan met een van de overvallers, schiet ze weer. De man wordt geraakt en valt op de grond.

De man komt om het leven, net als de andere overvaller die bij een van de eerdere schoten al werd geraakt. Ook Willy, de man van Marina, wordt per ongeluk geraakt door een van de kogels, maar hij overleeft het. Marina verklaart later dat ze in blinde paniek was en dat er geen tijd was om na te denken. Er volgt een lang proces waarin de rechtbank moet beslissen over of Marina uit zelfverdediging de twee mannen doodschoot. Uiteindelijk geeft het gerechtshof in Den Bosch een definitief antwoord. Marina wordt niet berecht voor het doodschieten, omdat het noodweer was.