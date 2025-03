Schietpartij met meerdere doden, de vorige keer was bijna 10 jaar geleden

Bij een schietpartij in Oosterhout zijn vrijdag twee mensen om het leven gekomen. Dat is uitzonderlijk, omdat in Brabant niet vaak mensen omkomen door kogels. Laat staan dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. Voor zover bekend is de laatste keer dat zoiets in onze provincie gebeurde bijna tien jaar geleden. Toen schoot een groep Belgen twee Amsterdammers dood tijdens een ripdeal in Hooge Zwaluwe. Nog geen jaar daarvoor schoot de vrouw van een juwelier twee overvallers dood in juwelier Goldies in Deurne.

Jaarlijks worden pakweg vijftien mensen in Brabant vermoord. Slechts een handvol van hen sterft door het gebruik van een vuurwapen. Afgelopen vrijdag zijn twee mannen doodgeschoten op de Loevensteinlaan in Oosterhout. De politie houdt er rekening mee dat er meerdere mensen betrokken waren bij de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden. Een schietpartij zoals deze in Oosterhout, waarbij meerdere mensen overlijden, komt zelden voor.

Voor de laatste keer dat dit in Brabant gebeurde, moeten we terug naar september 2015. Een uit de hand gelopen drugsdeal over cocaïne resulteert in twee doden. Twee Amsterdammers kwamen naar een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe voor de deal. Ze zeiden dat ze een lading van 15 kilo hadden. Een groep van vijf Belgen wilden de drugs kopen voor 375.000 euro. Leven en dood

Het loopt alleen totaal anders. De twee Amsterdammers overvallen de Belgen en gebruiken daarbij veel geweld. Zo schieten ze een van de mannen, terwijl die al op de grond ligt en zich heeft overgegeven, in zijn onderrug. Als de twee Amsterdamse criminelen de situatie onder controle lijken te hebben, besluiten de vijf Belgen het er niet te bij laten zitten. Er volgt een gevecht en schietpartij op leven en dood. Daarbij wordt negen keer geschoten en elke kogel treft een lichaam. De twee Amsterdammers worden beiden doodgeschoten. Er was veel onderzoek voor nodig om helderheid te brengen in de gebeurtenissen maar die is er eigenlijk nooit helemaal gekomen. Drugs, minstens vier vuurwapens en het geld zijn nooit teruggevonden.

Vrijspraak

De Belgen worden door de rechtbank in Breda in 2019 allemaal vrijgesproken. Er is volgens zowel het Openbaar Ministerie als de rechters genoeg bewijs voor doodslag. Maar tegelijkertijd vinden beiden dat er sprake is van 'noodweer' omdat de Belgen slachtoffer waren van de ripdeal. De enige Nederlandse verdachte Roy O. kreeg wel een celstraf. Hij moet drie jaar de cel in voor poging tot diefstal met geweld (de ripdeal). Daarnaast was hij vooraf op de hoogte van de plannen van de twee Amsterdamse criminelen.

Nog geen anderhalf jaar voor de mislukte ripdeal in Hooge Zwaluwe gaat het ook helemaal mis in Deurne. In maart 2014 wordt er bij de zaak van Marina en Willy Sanders aangebeld, bij juwelier Goldies. Via een sluis worden twee mensen binnengelaten. Eenmaal binnen blijken het twee overvallers die Willy aanvallen. Marina ziet het gebeuren en besluit een pistool te pakken uit een ruimte onder de kassalade. Het wapen lag daar omdat het echtpaar al eens eerder is overvallen. Marina schiet en als ze oog in oog komt te staan met een van de overvallers, schiet ze weer. Hij wordt geraakt en valt op de grond en dan blijkt ook de andere overvaller te zijn gereikt. Beide overvallers komen om. 'Noodweer'

Ook Willy, de man van Marina, wordt per ongeluk geraakt door een van de kogels, maar hij overleeft het. Marina verklaart later dat ze in blinde paniek was en dat er geen tijd was om na te denken. Uiteindelijk oordeelt het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep dat Marina uit noodweer handelde en niet berecht wordt.