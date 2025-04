112-nieuws: opnieuw natuurbrand in Budel • fel protest tegen azc

22.15

De brandweer is uitgerukt na een melding van een bosbrand aan de Havenweg in Budel-Dorplein. Het ging in eerste instantie om stuk van 30 bij 30 meter, maar de brand breidt zich uit en daarom is opgeschaald naar zeer grote brand. Twee tankautospuiten zijn gearriveerd om het vuur te bestrijden. Voor de natuurbrand is extra bluswater nodig. Daarom is een watertank vanuit Weert onderweg. Ook is de hulp ingeroepen van een derde blusvoertuig.