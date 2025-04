112-nieuws: rieten dak van boerderij vat vlam • boom valt op fietsster

02.39

Er is brand uitgebroken in een schuur achter een huis aan de Vreedestraat in Rijen. Toen de brandweer aankwam, waren de vlammen al metershoog. De straat werd afgezet. De brandweer schaalde daarom op en wist met meerdere wagens het vuur uiteindelijk te blussen. De schuur is helemaal verwoest. Er is niemand gewond geraakt. Waardoor de brand is ontstaan is onduidelijk.