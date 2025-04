112-nieuws: automobilist zonder rijbewijs gestopt • brand in huis Milheeze

00.31

Bij een uitslaande brand in een autobedrijf in Raamsdonksveer is gisteravond iemand gewond geraakt. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. Het gebouw was al ontruimd voordat de brandweer rond elf uur 's avonds aankwam. Rond halfeen 's nachts werd het sein brand meester gegeven. Het bedrijf is volledig verwoest.

