112-nieuws: vrouw breekt arm bij ongeluk • fietser overleden na botsing

08.42

De politie in Roosendaal was woensdagavond bij een verkeersongeluk op de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Net op het moment dat dit bijna afgehandeld was, zagen zij een man uit de supermarkt iets verderop wegrennen. Niet ver achter hem renden een paar medewerkers van de winkel. Het bleek te gaan om een winkeldiefstal. De agenten zijn achter de verdachte aangegaan.

Niet veel later grepen ze de man bij zijn kraag, maar wist te ontsnappen. Al was dat niet voor lang, want in een tuin iets verderop kregen ze hem alsnog te pakken. Daar man had blikjes drinken en een aantal pakken biefstuk gestolen.