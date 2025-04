112-nieuws: auto ramt lantaarnpaal, belandt in sloot • kat gevangen in kooi

15.40

In de gemeente Deurne is een kat gevangen in een vangkooi. De kooi is te groot om alleen voor een rat bestemd te zijn, en het gebruik ervan is verboden. De eigenaar van de kooi was hiervan niet op de hoogte. Hij kreeg een waarschuwing van de politie. De kat is ongedeerd en is weer terug bij z'n baasje. De kooi gaat naar een instantie die hem kan gebruiken en het welzijn van dieren hoog in het vaandel heeft staan.