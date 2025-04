112-nieuws: man op scooter aangereden • files op A2 en A58

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vond hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.55 Man op scooter aangereden Een man op een scooter is vanochtend aangereden door een auto op het Hooghout in Breda. De man werd licht aangetikt door de auto, die uit de Diamantstraat kwam. Daardoor kwam de man ongelukkig ten val. De bestuurder van de scooter is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

07.14 Kapotte vrachtwagen op A58 De rechterrijstrook van de A58 van Eindhoven richting Tilburg is afgesloten bij Moergestel. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde rond kwart over zeven vanochtend tot een negen kilometer lange file vanaf Oirschot, goed voor ruim een kwartier vertraging.

07.12 Ongeluk op A2 De linkerrijstrook van de A2 van Maastricht richting Eindhoven is afgesloten bij de afrit Valkenswaard na een ongeluk. Dit leidde rond halfacht vanochtend tot een zeven kilometer lange file vanaf Weerl, goed voor een halfuur vertraging.

04.38 Slapende automobilist op A58 De bestuurder van een auto met pech besloot deze afgelopen nacht op de vluchtstrook van de A58 te parkeren en dan maar daar te gaan slapen. Surveillerende agenten zagen dit en lieten de automobilist weten dat dit geen goed idee is. Ze regelden een takelwagen om de auto daar weg te halen. Foto: Instagram politie Leijdal.

04.34 Dakloze man veroorzaakt overlast De politie Leijdal werd afgelopen nacht gewaarschuwd omdat een dakloze man overlast veroorzaakte in de portiek van een flat. Toen hij werd aangesproken door de agenten reageerde de man erg bijdehand en beledigde hij hen. Foto: Instagram politie Leijdal. Toen de man probeerde weg te komen en de agenten hem tegenhielden, viel hij hen aan. De man is bekeurd en vervolgens weggestuurd.

00.44 Stank in Hank De politie kreeg gisteravond meerdere meldingen binnen van stank in Hank. De brandweer kwam metingen doen, maar constateerde geen bijzonderheden. Wel werd een goedje in een put ontdekt. Daarop werd die put doorgespoeld. Foto: Instagram politie Dongemond.