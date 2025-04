112-nieuws: auto in sloot na ongeluk • jongeren breken in schoolgebouw in

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09.07 Auto op zijn kop in de sloot, vrouw overleden Een vrouw is woensdagmorgen overleden, nadat ze met haar auto op zijn kop in een sloot terecht kwam aan de Zuiddijk bij Langeweg. Dat laat de politie weten. De vrouw is om onbekende redenen van de weg geraakt. Hier lees je meer. Auto op zijn kop in de sloot, vrouw overleden (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

08.40 Auto in sloot na ongeluk Op de Broekdalerbaan bij Aarle-Rixtel zijn twee auto's op elkaar gebotst. Een van de twee auto's belandde door de botsing op de andere kant van de weg in de sloot. Met beide bestuursters gaat het naar omstandigheden goed. Een bezoek aan het ziekenhuis was niet nodig. In een van de twee auto's zat ook een hond, die ook met de schrik is vrijgekomen. Auto in sloot na ongeluk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink). Auto in sloot na ongeluk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

06.36 Frontale botsing fietser en scooterrijder Wijkagenten in de Reeshof in Tilburg werden vanochtend opgeroepen vanwege een botsing van een fietser en een scooterrijder. Zij reden frontaal op elkaar. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Beide bestuurders zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Foto: Instagram wijkagenten Reeshof.

23.26 Jongeren breken in schoolgebouw in Vijf jongeren werden gisteravond betrapt door agenten van de politie Helmond toen ze inbraken in een oud schoolgebouw. Twee jongeren waren daadwerkelijk in het gebouw. De agenten hebben een stevig gesprek met hen gevoerd. Hun ouders werden gebeld en die haalden hun kinderen op. De jongeren zijn doorverwezen naar bureau Halt. Foto: Instagram politie Helmond.

22.13 Man valt agenten aan met stalen pijp en vernielt auto Een man heeft gisteren met een buis de ruit van een politieauto kapotgeslagen bij station Eindhoven. Ook viel hij agenten aan met de stalen pijp, meldt een wijkagent op Instagram. De man is met behulp van een stroomstootwapen aangehouden vanwege poging doodslag. Lees hier meer. Foto: Instagram politie De Kempen. Foto: Instagram politie De Kempen.

21.30 Man (18) aangehouden na gewapende overval Een 18-jarige man uit Breda is gisteravond aangehouden vanwege betrokkenheid bij een overval op een juwelier in Utrecht. Bij die overval, op 25 februari, raakte een medewerker gewond. De drie overvallers vertrokken zonder buit. De twee andere verdachten worden nog gezocht.