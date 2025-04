112-nieuws: jongeren breken in schoolgebouw in • rijden met smartphone

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

23.26 Jongeren breken in schoolgebouw in Vijf jongeren werden gisteravond betrapt door agenten van de politie Helmond toen ze inbraken in een oud schoolgebouw. Twee jongeren waren daadwerkelijk in het gebouw. De agenten hebben een stevig gesprek met hen gevoerd. Hun ouders werden gebeld en die haalden hun kinderen op. De jongeren zijn doorverwezen naar Bureau HALT. Foto: Instagram politie Helmond.

22.13 Man valt agenten aan met stalen pijp en vernielt auto Een man heeft gisteren met een buis de ruit van een politieauto kapotgeslagen bij station Eindhoven. Ook viel hij agenten aan met de stalen pijp, meldt een wijkagent op Instagram. De man is met behulp van een stroomstootwapen aangehouden vanwege poging doodslag. Lees hier meer.

21.30 Man (18) aangehouden na gewapende overval Een 18-jarige man uit Breda is gisteravond aangehouden vanwege betrokkenheid bij een overval op een juwelier in Utrecht. Bij die overval, op 25 februari, raakte een medewerker gewond. De drie overvallers vertrokken zonder buit. De twee andere verdachten worden nog gezocht.