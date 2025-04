112-nieuws: vrachtwagen botst tegen bomen • schoorsteenbrand

14.18

Bewoners van Rijsbergen hebben ervoor gezorgd dat een 29-jarige inbreker gisteren is aangehouden. Dat laat de politie vandaag weten. De man had geen vaste woon- of verblijfplaats en was aan het inbreken op de Overasebaan.

Buurtbewoners zagen verdachte omstandigheden en deelden het in de buurtapp. Er was in het huis niemand thuis op dat moment. Een familielid van de bewoners hoorde van het nieuws en is meteen naar het huis gegaan om het te controleren. Ze zag beweging binnen en waarschuwde buurtbewoners.

De buurt is meteen overgegaan tot actie. Ze hebben de man kunnen pakken, waarbij hij gewond raakte. De man probeerde vervolgens nog te ontsnappen, maar tevergeefs. De politie heeft niet veel later de man aangehouden.