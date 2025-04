112-nieuws: wilde achtervolging in Boxtel • flinke file door ongeluk

10.43

Er is maandagmiddag vanuit een huis aan de Elegaststraat in Eindhoven geschoten op leerlingen van Het Dok. Dat is een school voor speciaal onderwijs. De politie laat deze morgen weten dat er niet langer onderzoek wordt gedaan, omdat er geen opsporingsindicatie in zit.

De leerlingen voelden dat ze door iets geraakt werden. Vermoedelijk is er geschoten met een airsoftwapen. De politie weet niet wie of vanuit waar er is geschoten. Er zou volgens hen niemand gewond zijn geraakt.