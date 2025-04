112-nieuws: bosbrand door bbq • fietsster aangereden door auto

18.38

Een fietsster is aangereden door een automobilist op de kruising Wilhelminasingel met de Teteringenstraat in Breda. De vrouw is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder kwam met de schrik vrij. In eerste instantie werd er een traumahelikopter opgeroepen, maar deze is weer afgemeld. De kruising is gesloten voor onderzoek.