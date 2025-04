112-nieuws: brand verwoest schuur • auto crasht in Helmond

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.32 Ernstig ongeluk op N69 Op de N69 van het Belgische Neerpelt richting Veldhoven is afgelopen nacht een ernstig ongeluk gebeurd bij de afrit Bergeijk-Borkel. Daar crashte een auto. Hierin zaten vier mensen. De N69 is vanwege het ernstige ongeluk afgesloten tussen de Belgische grens en de afrit Bergeijk-Borkel. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

04.05 Brand verwoest schuur Een schuur bij een kassencomplex aan de Plukmadeseweg in Made is afgelopen nacht door brand verwoest. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de kassen en een woonhuis. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

02.19 Auto crasht in Helmond Een auto crashte afgelopen nacht op de Deurneseweg vlakbij de Weg door de Rijpel in Helmond. Dit gebeurde rond een uur 's nachts. De auto raakte een lantaarnpaal en kwam op de zijkant tegen een verkeerslicht tot stilstand. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink. De jongeman, die alleen in de auto zat, kon na het opentrappen van de voorruit zelf uit de auto klimmen. Hij is in een ambulance behandeld, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hoe de auto van de weg kon raken, wordt onderzocht. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.