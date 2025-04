112-nieuws: lange files vanwege Pasen • brand verwoest schuur

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

11.41 Nu al druk op de weg vanwege paasweekend Het is op veel plekken in Brabant nu al aansluiten in de file. De spits komt al rond het middaguur op gang, vanwege het aanstaande lange paasweekend en de start van de meivakantie. Onder meer op de A27, de A16, de A58 en de A59 is het druk. Hier lees je er meer over.

08.36 Drie kwartier file op A27 Op de A27 bij Nieuwendijk staat een vrachtwagen met een klapband. De linkerrijstrook is daardoor dicht en er staat een flinke file. De vertraging richting Breda is op dit moment drie kwartier. Verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Gorinchem. Het is onduidelijk hoelang de problemen nog duren. Update 13.15: de weg is weer vrij. Foto: Rijkswaterstaat.

05.51 Vermist meisje terecht Een 14-jarig meisje uit Eindhoven dat sinds maandag werd vermist, is terecht. Dat meldt de politie. Ze is in goede gezondheid gevonden. Waar ze sinds maandag verbleef, is niet bekendgemaakt.

05.32 Ernstig ongeluk op N69 Op de N69 van het Belgische Neerpelt richting Veldhoven is afgelopen nacht een ernstig ongeluk gebeurd bij de afrit Bergeijk-Borkel. Daar crashte een auto. Hierin zaten vier mensen. De N69 is vanwege het ernstige ongeluk in beide richtingen afgesloten tussen de Belgische grens en de afrit Bergeijk-Borkel. Lees hier meer. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink. Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

04.05 Brand verwoest schuur Een schuur bij een kassencomplex aan de Plukmadeseweg in Made is afgelopen nacht door brand verwoest. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de kassen en een woonhuis. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

02.19 Auto crasht in Helmond Een auto crashte afgelopen nacht op de Deurneseweg vlakbij de Weg door de Rijpel in Helmond. Dit gebeurde rond een uur 's nachts. De auto raakte een lantaarnpaal en kwam op de zijkant tegen een verkeerslicht tot stilstand. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink. De jongeman, die alleen in de auto zat, kon na het opentrappen van de voorruit zelf uit de auto klimmen. Hij is in een ambulance behandeld, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hoe de auto van de weg kon raken, wordt onderzocht. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

02.06 Automobilisten gestopt in Zundert Twee automobilisten werden afgelopen nacht door de politie gestopt in Zundert. De ene bestuurder reed zonder geldig rijbewijs, de tweede zou onder invloed geweest zijn. Foto: Instagram politie Weerijs.

00.31 Hennepkwekerij op zolder In een huis aan de straat Vogelkers in Best is afgelopen nacht een hennepkwekerij gevonden. Er stonden zo'n honderd planten op zolder. De hennepkwekerij werd ontdekt na een melding van buren dat er rook uit het dak van het huis van de buren kwam. Foto: Persbureau Heitink. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Bij dergelijke hennepkwekerijen wordt vaak illegaal stroom afgetapt. De politie doet onderzoek. De kwekerij zal worden geruimd. Foto: Persbureau Heitink. Foto: Persbureau Heitink.