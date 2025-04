112-nieuws: Asbest vrijgekomen bij brand die schuurtjes en auto verwoestte • Boswachter ziet eerste levende das bij burcht waar gif was neergelegd

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:02 Asbest vrijgekomen bij brand die schuurtjes en auto verwoestte Bij de brand aan de Herculesstraat in Rosmalen, waarbij maandagnacht meerdere schuren in vlammen opgingen en een auto beschadigd raakte, is asbest vrijgekomen. Dat meldt de gemeente Den Bosch. Lees verder Foto: René van Hoof.

06:25 Boswachter ziet eerste levende das bij burcht waar gif was neergelegd Sem van Hoogstraten van Staatsbosbeheer is blij. Bij de grote dassenburcht in natuurgebied Maasheggen bij Vierlingsbeek is weer een levende das op camera vastgelegd. Op vrijdag 19 april werd bij de veertig ingangen wit poeder gevonden, vermoedelijk ging het om gif. Lees verder Het witte spul dat op vele plekken is gevonden (foto: Omroep Brabant).

06:10 'Kermisattractie vertoonde al kuren voor ongeluk meisje (14)' De Energizer, de attractie van de Tilburgse kermisexploitant Niek Moonen waaruit maandagmiddag in Hilversum een 14-jarig meisje metershoog naar beneden viel en onder meer haar arm brak, vertoonde volgens kermisbezoekers kort voor het drama al meerdere mankementen. Zo was volgens hen een beugel losgeraakt en viel er een hoofdsteun af. Lees verder Meisje valt uit Energizer van Tilburgse exploitant Niek Moonen