Onrust na mogelijke ontvoering van jongetje: 'Ze deed het heel sneaky'

Een vierjarig jongetje is volgens zijn ouders dinsdagmiddag bijna ontvoerd in de wijk De Hambaken in Den Bosch. Zijn moeder vertelt aan Omroep Brabant hoe een vrouw probeerde haar kind mee te nemen, terwijl ze zelf in gesprek was met een juf van een nabijgelegen school. De politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke poging tot ontvoering.

"Ze kwamen niet uit de buurt. Ze hadden iets in hun handen. Het leek op een kist of iets dergelijks. Ze gedroegen zich vreemd, ze liepen een doodlopende straat in terwijl ze daar niks te zoeken hadden", vertelt de vrouw.

De moeder en haar kinderen hadden een leuke dag achter de rug. Ze waren op schoolreisje geweest naar de Beekse Bergen. De vrouw woont al bijna dertig jaar in De Hambaken, samen met haar man en drie kinderen van vier, vijf en tien jaar. Ze wil haar verhaal doen, omdat ze het belangrijk vindt dat mensen weten wat er is gebeurd. Wel wil ze anoniem blijven, omdat ze niet wil dat iedereen haar erover bevraagt.

"Ik bleef wel naar ze kijken, want ik vond dat ze erg lang bij hem bleef. Ze gedroeg zich vreemd, want ze boog over hem heen en probeerde hem te verstoppen achter haar rok. Ze stond met haar rug naar mij toe. Opeens hoorde ik haar zeggen: 'come, come'." Volgens de moeder knuffelt en kust de onbekende vrouw plotseling haar zoontje. "Ik dacht: wacht eens even heel gauw, dit is niet normaal. Je gaat kinderen die je niet kent, niet zomaar kussen en knuffelen."

Haar kinderen zijn op dat moment nog altijd bij haar in de buurt aan het spelen. "Vijf minuten nadat ik die mannen heb zien lopen, komt er een onbekende vrouw aan. Ze droeg zwarte kleren, een lange zwarte rok en ze had verder niks bij zich. Ze liep op mijn zoontje af en begon tegen hem te kletsen. "'Oooh beautiful Roemanian boy', hoorde ik haar een paar keer zeggen. Ze klonk superaardig." Ondertussen is ze diep in gesprek met de juf, maar ze houdt een oogje in het zeil.

Volgens de moeder in kwestie gaat het om een vrouw met een zigeunerachtig uiterlijk. Ze droeg zwarte kleding, had zwart haar en droeg gouden oorbellen. De vrouw zou rond de zestig jaar zijn. "Ze was niet verward en ook niet gewelddadig, ze pakte hem gewoon bij z’n arm en begon te trekken. Ze deed het eigenlijk heel sneaky", besluit de moeder.

Ze belt na een uurtje de politie voor advies. Agenten staan binnen tien minuten bij haar op de stoep om haar verhaal aan te horen en er wordt een onderzoek gestart. Sporen worden uitgelopen, er wordt buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden opgevraagd. Ze is vol lof over hoe de politie gehandeld heeft. "Je hoort vaak dat de politie niet in actie komt als er iets speelt, maar ze hebben dit direct heel serieus genomen, daar ben ik echt heel blij mee."

Aan de overkant van de straat stonden op dat moment de twee mannen die ze eerder zag lopen. "De vrouw lachte naar mij en liep rustig weg richting die mannen. Dat was zo raar, ze bleef zo kalm terwijl ik tegen haar schreeuwde. Ik was echt in shock en heb direct m’n kinderen in de auto gezet en ben naar huis gereden. Thuis heb ik nog een halfuur zitten trillen op de bank."

Op dat moment doet haar zoontje ook een stap achteruit en zegt 'nee' tegen de vreemde vrouw. Maar volgens de moeder probeert ze op dat moment haar zoon aan z’n arm mee te nemen. "Ik wist: nu moet ik in actie komen." Ze stapt op de vrouw af en pakt haar zoontje vast. "Ik keek haar recht aan en zei: 'Wat doe jij! Dit is mijn zoon hè, jij wilt hem meenemen!' Ze keek alsof ze me niet begreep."

Onderzoek door de politie

De politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke poging tot ontvoering. Ze wil achterhalen wat voor intentie de vrouw heeft gehad.

"We nemen het heel serieus op, de moeder had het gevoel dat de vrouw kwade bedoelingen had en dat onderzoeken wij dan ook", zo laat een woordvoerder van de politie weten. Op camerabeelden is door de politie gezien dat de vrouw dicht bij het kind komt en daarna doorloopt. Volgens de politie is niet te zien dat de vrouw het kind probeerde mee te nemen. "Daarom onderzoeken we dit als een poging tot ontvoering."

Bij de politie is inmiddels melding gemaakt van een tweede voorval. "We onderzoeken nu of daar een verband is tussen deze twee gebeurtenissen." Om wat voor voorval het gaat, wil de politie niet kwijt.

De politie adviseert bewoners om zo snel mogelijk de politie te bellen als ze iets soortgelijks meemaken. "Probeer dan zoveel mogelijk tastbare details te verzamelen zoals beelden, signalementen, automerken en kentekens. Kortom alles dat aanknopingspunten geeft voor onderzoek."