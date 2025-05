Tranen bij nabestaanden Gradus in zaak Snapchatmoord: 'Hij is afgeslacht'

11.13

Dan is er nog één verklaring van een andere zus van Gradus. "Waarom? Het idee dat je broer letterlijk is afgeslacht... Hoe waren zijn laatste minuten? Heeft hij angst gevoeld? We komen hier nooit meer overheen. We kunnen hier niet mee leven. Het heeft ons trauma's gegeven. Het is onmenselijk. Zelfs een dier wordt niet zo afgeslacht. Je noemde jezelf papa's prinsjes. Op de dag van de uitspraak noemde je jezelf nog zo. Maar je bent een monster. We hebben geen woorden voor wat jij hebt gedaan. We leven verder in een nachtmerrie." D. geeft aan het erg te vinden om het te horen. Ze vertelt wel dat de familie al langer geen contact had met broers en zussen van Gradus en dat ze daarom niet op de hoogte zijn gehouden na het overlijden. "Dat had hij ook niet gewild."