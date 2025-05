112-nieuws: Bestuurder botst met auto tegen boom in middenberm • Ongeluk met meerdere voertuigen op A58: uur vertraging

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:05 Bestuurder botst met auto tegen boom in middenberm Een auto is dinsdagavond rond kwart voor elf op de Neervoortse Dreef in Helmond tegen een boom gebotst in de middenberm. De bestuurder had vermoedelijk een stuurfout gemaakt op het verkeersplein. Lees verder Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink.

07:52 Ongeluk met meerdere voertuigen op A58: uur vertraging Op de A58 van Breda naar Tilburg is woensdagochtend een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook bij Tilburg Reeshof is dicht, wat leidt tot een uur vertraging. Ook in de andere richting is een ongeluk gebeurd. Lees verder De snelweg A58 (Archieffoto: Marjanka Meeuwissen).

06:42 Brand op dak van leegstaand pand, vlak bij ziekenhuis Op het dak van een leegstaand pand aan de Doctor Deelenlaan in Tilburg is woensdagmorgen vroeg brand geweest. De brand woedde vlak bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Lees verder Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

06:19 Bewoners blussen schuurbrand met tuinslang In een schuur achter een huis aan de Berndijksestraat in Kaatsheuvel heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een brand gewoed. Bewoners ontdekten het vuur rond halfvier. Lees verder Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink