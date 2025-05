Huldiging PSV: platte kar trekt door de stad • Italianen vieren feestje mee

14.24

Het Stadhuisplein in Eindhoven is vol. Dat meldt de gemeente. Er kan niemand meer bij. In een bericht via Livecrowd, waar mensen op de hoogte worden gehouden van de drukte in de stad, meldt de gemeente dat er nog wel ruimte is op andere plekken in de binnenstad: "Je bent van harte welkom op de Markt en het 18 Septemberplein!"