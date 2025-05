'Aan ramp ontsnapt', zeggen bewoners na autobrand in parkeergarage

Bewoners van het appartementencomplex aan de Meester Broerensingel in Den Bosch zeggen dat ze aan een ramp zijn ontsnapt. In de nacht van woensdag op donderdag brandden in de garage onder het gebouw twee auto's uit. "Een half jaar geleden heeft de woningcorporatie het plafond boven de garage brandwerend gemaakt. Dat is echt geluk hebben nu", vertelt een van de bewoners.

Agenten bewaken donderdagochtend de uitgebrande auto's en de omgeving van het complex is afgezet met politielinten. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken en de forensische opsporing wil later op de dag onderzoek doen.

Agenten bewaken de uitgebrande auto's (foto: Noël van Hooft).

De brand werd woensdagnacht rond tien voor vier ontdekt. Even daarvoor was een harde knal te horen. De bewoners van het complex werden voor de zekerheid geëvacueerd. Omdat de liften door de brand automatisch uitgeschakeld werden, moest de brandweer een oudere vrouw via de trap naar beneden begeleiden. 'Dit is niet goed'

Hoewel de brand snel was geblust, zit de schrik er toch wel in vertelt een bewoonster donderdagochtend. "Ik hoorde een brandalarm en het stonk enorm. Ik had niet meteen door wat er aan de hand was, maar toen ik naar buiten keek, zag ik een oranje gloed. Kut, dit is niet goed, dacht ik meteen."

Ze trok snel wat kleren aan, sloot nog snel de ramen en rende naar buiten. "Het was echt een enorme brand, geen kleintje", benadrukt ze. En hoewel de brandweer het vuur snel uit had, gingen beide auto's verloren. Alles vol roet

Vier uur na de brand is de vrouw weer terug in haar huis. Op het oog lijkt de schade in het appartement mee te vallen, maar als ze met een vinger over de tafel gaat, is die helemaal zwart. "Alles zit vol zwarte roet en alles stinkt. Ik moet vandaag naar een bruiloft, dit komt helemaal niet goed uit." Ook de gevel van het complex zit onder het roet boven de plek waar de Skoda en Volkswagen in vlammen opgingen. Door de brand liep het appartementencomplex wel de nodige schade op. Onder meer lichtarmaturen smolten door de intense hitte van het vuur.

Foto: Noël van Hooft