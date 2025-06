Regelen van opvang voor asielzoekers: gemeenten in Brabant lopen ver achter

Brabantse gemeenten lopen nog ver achter bij het regelen van opvangplekken voor asielzoekers voor de spreidingswet. Een gebrek aan geschikte locaties, angst voor onrust en een tekort aan geld zorgen ervoor dat het niet lukt om opvang te realiseren. Daardoor zijn er volgens de spreidingswet duizenden asielopvangplekken te weinig in Brabant.

Zeker 30 Brabantse gemeenten zeggen dat het ze niet gaat lukken om vóór 1 juli aanstaande voldoende opvangplekken klaar te hebben. Op die datum moet dat volgens de spreidingswet wel. Meerdere Brabantse gemeenten beklagen zich over de houding van de landelijke overheid, die voor verwarring en onrust zorgt. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant, de NOS en Nieuwsuur over in hoeverre het gemeenten lukt om de doelen uit de spreidingswet te halen. Doelen niet gehaald

Volgens de spreidingswet moeten de Brabantse gemeenten zorgen voor ongeveer 14.700 opvangplekken op 1 juli dit jaar. Maar de teller blijft steken op ongeveer 8.900 plekken. Meerdere gemeenten zeggen dat het erg lastig is om geschikte locaties te vinden. "We zijn een kleine gemeente en hebben geen geschikte gebouwen of locaties beschikbaar", laat de gemeente Waalre weten. Meerdere gemeenten komen met vergelijkbare reacties.

Zo werkt de spreidingswet De spreidingswet bepaalt hoeveel asielzoekers een gemeente moet opvangen. Dat aantal is gebaseerd op het aantal inwoners en de welvaart van een gemeente. In Brabant hebben gemeenten in vijf regio's met elkaar afspraken gemaakt over de verdeling. Zo neemt één dorp of stad de opvang van asielzoekers in de regio voor zijn rekening, terwijl ergens anders Oekraïners worden gehuisvest.

Wat ook niet meehelpt, is de opstelling van de landelijke overheid. Gemeenten voelen zich niet goed geholpen en missen duidelijkheid in de communicatie. In december bepaalde het Ministerie van Asiel en Migratie dat Best niet 192, zoals afgesproken met andere gemeenten in de regio, maar 88 personen op moet vangen. "Dit besluit zorgde voor veel verwarring en frustratie, vooral omdat we al volop hadden ingezet op de oorspronkelijke taak", laat de gemeente weten. "De tegenstrijdige signalen maken het lastig om lokaal draagvlak te creëren en te behouden en besluiten zorgvuldig te onderbouwen." Onrust

De komst van opvanglocaties zorgt regelmatig voor grote maatschappelijke onrust. Als gevolg daarvan besloot de gemeenteraad van Roosendaal om niet in te stemmen met de voorgestelde opvanglocatie. In Sint-Michielsgestel besloot de gemeente om het proces te stoppen 'als gevolg van de maatschappelijke en politieke onrust en de buitenproportionele impact op de samenleving als geheel'. Bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel liep een protest afgelopen april uit de hand: