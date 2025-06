112-nieuws: Brand in schuur onder controle • Automobilist zonder rijbewijs botst met Jaguar op boom

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:48 Brand in schuur onder controle In een schuur aan de Koeveldsestraat in Helmond woedde maandagochtend brand. Hoe deze kon ontstaan, is niet duidelijk. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

05:55 Automobilist zonder rijbewijs botst met Jaguar op boom Een automobilist zonder rijbewijs is zondagavond laat met een Jaguar XF uit 2008 op een boom gebotst naast de straat Voederheil in het dorp Zeeland. De bestuurder verklaarde met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur uit de bocht te zijn gevlogen. Er raakte niemand gewond. Lees verder Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.