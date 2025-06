Justitie eist twee jaar cel voor Van Eerd, maar advocaat wil vrijspraak

9.16

Van Eerd was gisteren emotioneel in de rechtbank: "Ik werd op 13 september 2022 van mijn bed gelicht en wist niet eens waarvoor. Ik zat uren in de auto op weg naar Assen, maar het ging dus over Theo E."

"Ik moest een paar dagen blijven en het voelde alsof ik tegen een muur praatte. En nog steeds heb ik dat gevoel een beetje", vertelde hij met een snik in zijn stem.

Sinds de inval heeft Van Eerd geen werk meer, want hij stopte als CEO van Jumbo en heeft geen andere baan. Het doet hem duidelijk pijn dat hij wordt verdacht van witwassen en omkoping. Gelukkig is zijn familie nog bij elkaar, vertelt hij. Alleen zijn vader is ondertussen overleden.