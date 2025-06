Justitie vindt omkoping Frits van Eerd bewezen: 'Sponsorgeld in eigen zak'

9.43

In het onderzoek naar fraude en omkoping door Theo E. kwam Frits van Eerd in beeld. Ze kennen elkaar al jaren en zelfs na betrokkenheid van E. bij drugsdeals nam Van Eerd geen afscheid van hem en bleef privé zaken met hem doen. E. zette foute leaseconstructies op en zijn garage in Drenthe was een dekmantel voor criminele activiteiten. Hij zit nu ook vast voor die drugszaak in 2014, waarin hij jarenlang in beroep ging.

Van Eerd was in 2014 eerst verdachte en later getuige in die drugszaak. Jumbo eiste dat alle banden zouden worden verbroken, maar dat gebeurde niet. Tussen 2015 en 2019 spraken ze vaak af en appten veel.