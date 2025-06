Justitie zet hoog in met cel voor Van Eerd, maar advocaat wil vrijspraak

13.22

De officieren van justitie gaan verder met het witwassen. Bij Van Eerd thuis en in zijn werkplaats bij Jumbo in Veghel werd 448.000 euro cash geld gevonden. In een koelkast, in een kistje, in een kluis. Er werden opvallend veel ongewone biljetten gevonden van 200 en 500 euro.

Het contante geld was nergens geregistreerd en er was dus ook geen belasting over betaald.