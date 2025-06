112-nieuws: Vrachtwagen blokkeert A16 na botsing tegen vangrail • Voetganger aangereden op zebrapad, bestuurder die doorreed opgepakt

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:12 Vrachtwagen blokkeert A16 na botsing tegen vangrail Een vrachtwagen blokkeerde donderdagochtend beide rijstroken van de A16 bij knooppunt Galder. Bij het ongeluk waren ook een auto en bestelbus betrokken. In de vangrail zit een flinke deuk na de botsing. Rijkswaterstaat verwacht tot tien uur donderdagochtend bezig te zijn met de afhandeling van het ongeluk. Lees verder Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink

08:33 Voetganger aangereden op zebrapad, bestuurder die doorreed opgepakt De politie heeft woensdag een verdachte opgepakt voor het aanrijden van een minderjarige voetganger op een zebrapad in Den Bosch. Dat gebeurde op begin juni op de rotonde van de Oude Vlijmenseweg en de Kooikersweg. Het slachtoffer raakte zwaargewond. De bestuurder van de auto ging er vandoor. Lees verder Archieffoto.

07:58 A59 weer vrij na ongeluk met vier auto's Op de A59 bij Waalwijk-Oost is donderdagochtend een ongeluk met vier auto's gebeurd. De weg werd rond half negen weer vrijgegeven, maar verkeer richting Den Bosch moet nog wel rekening houden met een half uur vertraging. Lees verder Foto: Rijkswaterstaat

07:43 Man gepakt voor rijden onder invloed Een 43-jarige man is woensdagavond aangehouden omdat hij onder invloed van amfetamine en cannabis rondreed in Den Bosch. Dat was niet de eerste keer, in mei werd de man ook al aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Lees verder Archieffoto

07:28 File op A58: kapotte vrachtwagen is weer op weg De kapotte vrachtwagen op de A58 bij Moergestel is weer op weg geholpen, dat meldt Rijkswaterstaat. Door de vrachtwagen met pech had het verkeer van Eindhoven naar Tilburg ruim drie kwartier vertraging, er stond een file van tien kilometer. Lees verder Archieffoto: ANP

06:26 Man opgepakt na overlast, EOD doorzoekt camper Een man is woensdagavond aan de Raadhuislaan in Werkendam opgepakt na een zoekactie van de politie. Hij zou eerder op de avond meerdere mensen in de buurt hebben lastiggevallen. Ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd opgetrommeld. Zij hebben onderzoek gedaan bij een camper op de parkeerplaats aan de Raadhuislaan. Lees verder Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink