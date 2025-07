Hitteblog: heetste 2 juli ooit • eerste officiële hittegolf

12.15

Voor het eerst sinds augustus 2022 is er sprake van een officiële hittegolf in Nederland, meldt Weeronline. Om 11.20 uur werd een temperatuur van 30,2 graden gemeten op het hoofdstation in De Bilt en daarmee is sprake van een officiële hittegolf. Het is de vijfde dag op rij dat het kwik boven de 25 graden stijgt in De Bilt.

In Eindhoven werd dinsdag de eerste regionale hittegolf gemeten. Een hittegolf is een reeks van minimaal vijf dagen met een maximumtemperatuur van boven de 25 graden, inclusief drie tropische dagen van 30 graden of meer. Op maandag, dinsdag en woensdag stegen de temperaturen tot tropische waarden.